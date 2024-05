Zusammengestellt von Victor Fritzen und Ines Karschöldgen aus dem WDR Newsroom.

THEMA DES TAGES

Schwere Gewitter, Hagel und Starkregen über NRW • Die Unwetterfront über weiten Teilen von NRW hat für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt: Schwere Gewitter zogen von der Eifel über das Rheinland, der Niederrhein und Teile des Ruhrgebiets waren betroffen. Erst in der Nacht wurde es ruhiger. In Dahlem im Kreis Euskirchen und in der Nachbargemeinde Blankenheim waren Straßen überflutet. Das THW verteilte Sandsäcke, um zu verhindern, dass weiter Wasser in die Keller der Wohnhäuser fließt. In Dahlem-Schmidtheim fielen 67 Liter pro Quadratmeter. Die Messwerte am Flughafen Dahlemer Binz verzeichneten 88 Liter pro Quadratmeter - der Höchstwert deutschlandweit.

In Swisttal kontrollierte die Feuerwehr den Pegel des Swistbachs, der in der Nacht zwischenzeitlich die höchste Warnstufe überschritten hatte – auch weiter flussaufwärts in Rheinbach. In Herzogenrath wurden Wälle aus Sandsäcken angelegt, um die Innenstadt vor Überflutungen durch die Wurm zu schützen.

In Mönchengladbach musste ein Mann aus seinem Auto gerettet werden, das von Wasser eingeschlossen war. In Krefeld gab es einen Dachstuhlbrand - vermutlich durch einen Blitzschlag verursacht.

Auch der rheinland-pfälzische Landkreis Ahrweiler war betroffen. In Bad Neuenahr-Ahrweiler und Sinzig wurden durch Starkregen Keller und Straßen überflutet. Es gab rund 300 Einsätze, aber nach bisherigen Informationen keine Verletzten oder Evakuierungen. Die Menschen in Bad Neuenahr-Ahrweiler waren durch den Starkregen beunruhigt, denn die Region war von der Flut vor drei Jahren massiv betroffen und die Erinnerungen daran sind noch sehr präsent.