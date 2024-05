Wenn die Scharia wichtiger als deutsche Gesetze ist 

Auch der Bonner Lehrer Haßelkus nimmt diese Strömungen wahr. Wer an seiner Schule den Koran strenger interpretiert, übt oftmals auch Druck auf muslimische Mitschülerinnen aus – beispielsweise ein Kopftuch zu tragen. Eine Entwicklung, die Yasin El Atmani mit Sorgen beobachtet. Er ist bei der SPD aktiv, engagiert sich aber auch an einer Dortmunder Moschee, wo er Jugendliche betreut.

Dann sagen auch manche: “Yasin, du bist für mich kein Moslem mehr.” Weil ich nicht in ihr Weltbild passe. Yasin El Atmani, Omar ibn al-Khattab-Moschee

Yasin El Atmani im Interview bei “Die andere Frage”

Verantwortlich dafür sei auch eine neue Entwicklung: Radikale Prediger nutzen die sozialen Medien – ohne Kontrolle durch die Moschee. “Damals hatten wir noch Prediger, die von Moschee zu Moschee gewandert sind. Jetzt werden wir mit Videos konfrontiert – auch von Jugendlichen, die hier zur Moschee gehen.” Auf Tiktok und Instagram sehen die Jugendlichen Videos, in denen ihnen der vermeintlich richtige Islam vorgegeben wird: Frauen dürfen demnach nicht ohne männliche Begleitung reisen. Wer seinen Geburtstag feiern will, sündige.

Steht die Scharia für einige junge Muslime in Deutschland über allem? Die Antwort auf diese Frage ist vielschichtig. Wenn muslimische Schüler ausgegrenzt würden, so Rolf Haßelkus, hätten radikale Einflüsse leichtes Spiel: “Sie erleben Diskriminierung, das kann man ja nicht abstreiten. Und andererseits wollen sie stark sein und in ihrem Gefühl, jetzt stark zu sein, lassen sie sich zu radikalen Äußerungen hinreißen.”

Was also tun, wenn für Jugendliche die Scharia über allem steht? Man muss Jugendlichen reden, zuhören, erklären - die, die orientierungslos sind, auffangen. Aber eben auch klar machen: Am Ende ist das deutsche Gesetz und die Demokratie die Basis dafür, wie wir alle zusammenleben.