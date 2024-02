Weitere Themen

DFB-Frauen lassen Chance auf Olympia-Ticket liegen • Das Frauen-Team des Deutschen Fußball-Bunds von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch verlor am Abend gegen Frankreich im Halbfinale der Nations League mit 1:2. Damit das Team an den Olympischen Spielen in diesem Sommer in Paris teilnehmen kann, bleibt nun nur noch eine Chance: Es muss am Mittwoch im "kleinen Finale" gegen die Niederlande gewinnen.

Österreichs Ex-Kanzler Kurz schuldig gesprochen • Das Landgericht Wien hat Sebastian Kurz zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten verurteilt. Kurz hat nach Ansicht des Gerichts bei der Besetzung des Aufsichtsrats der Staatsholding Öbag einen größeren Einfluss ausgeübt, als er vor dem zuständigen Untersuchungsausschuss eingeräumt hatte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Kurz will Berufung einlegen.

Das Wetter in NRW

Es wird wieder kälter • Heute wechseln sich dichte Wolken und Auflockerungen ab. Am Nachmittag kann es häufiger zu Schauern kommen, örtlich können diese mit Graupel vermischt sein. In den höheren Lagen kann sogar etwas Schnee fallen. Zudem sind ganz vereinzelt kurze Gewitter möglich. In den freundlichen Abschnitten zwischendurch liegen die Werte am Nachmittag zwischen 6 und 10 Grad, oberhalb 500 Metern bei 1 bis 5 Grad.