Seit über zwei Jahren ist der 37-Jährige Landeschef. Würde er wiedergewählt, wäre er Rekordhalter aller bisherigen AfD-Landeschefs. In der zehnjährigen Parteigeschichte hielt es dann keinen länger an der Spitze. Die AfD in NRW war immer schon ein von Flügelkämpfen und persönlichen Ambitionen geprägter und bisweilen dysfunktionaler Verband.

So gab es zwischen 2017 und 2022 keine Parteitreffen, die nicht von Streit ums Personal überschattet wurden. Auf dem Höhepunkt wurde Anfang 2020 sogar ein Parteitag vorzeitig beendet, ohne inhaltliche Empfehlungen für den Kommunalwahlkampf diskutiert zu haben.

Der kommende Höcke-Gegenspieler?

Auch unter Vincentz ging der Streit weiter, verlagerte sich aber mehr in den Hintergrund. Der bundespolitisch ambitionierte Parteichef sieht sich selbst als Alternative zur neurechten AfD-Galionsfigur Björn Höcke. Der thüringische Landeschef steht im Herbst möglicherweise vor einem großen Wahlerfolg, will sogar Ministerpräsident im kleinsten Flächenland werden. Und das, obwohl die AfD in Thüringen vom dortigen Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird.

Für viele im NRW-Vorstand, so hört man es inoffiziell, wäre es ein Horror-Szenario, würde die eigene Partei in die Erfurter Staatskanzlei einziehen. Daher will man mit einer eigenen Liste nach außen demonstrieren, dass der größte Landesverband vor allem personell eine der letzten Brandmauern gegen den internen Extremismus ist. Seit Tagen kursiert in der Partei ein Tableau, das vornehmlich mit loyalen Mitstreitern von Martin Vincentz gefüllt ist.

Es ist wahrscheinlich, dass diese Liste in großen Teilen vom Parteitag bestätigt wird. Trotz vereinzelter Störversuche gibt es keinen wirklichen Gegenkandidaten. Einer, der Vincentz dennoch unter Druck setzen will, ist Matthias Helferich. Der Dortmunder Bundestagsabgeordnete ist dem Dunstkreis des rechtsextremen Lagers zuzurechnen.