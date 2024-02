"Wir dachten damals, wir bleiben zwei Wochen hier. Niemals hätten wir gedacht, dass es zwei Jahre dauert ," erzählt Irina Fedosova. Die 43-jährige Mutter ist im März 2022 mit ihren beiden Töchtern vor dem Krieg nach Münster geflohen. Ihr Ehemann Andrej blieb in ihrer Heimatstadt Charkiw, im Osten der Ukraine.

Zwei Jahre nach dem Angriff auf die Ukraine sitzen Mutter Irina und ihre zwölfjährige Tochter Viktoria im Wohnzimmer und mischen Karten. Sie lachen und spielen "Schere, Stein, Papier" darum, wer das Kartenspiel beginnen darf. Sie scheinen sich in ihrem neuen Zuhause, einer Drei-Zimmer-Wohnung in Münster, eingelebt zu haben.

Schwerer Start in Münster

Viktoria kann sich nach zwei Jahren auf einer bischöflichen Gesamtschule schon kaum noch erinnern, wie es in ihrer Schule in Charkiw war. Die Zwölfjährige spricht inzwischen fast perfekt Deutsch. Sie erinnert sich aber auch an die ersten Tage in Münster:

"Wenn ich so sagen darf, das war voll scheiße. Ich habe niemanden verstanden, ich hatte keinen Kontakt zu irgendjemand, es war schwer." Viktoria Fedosova, 12 Jahre

Angst um Vater Andrej

Jetzt aber ist vieles anders. Viktoria hat eine beste Freundin in ihrer Klasse gefunden. Im Unterricht kommt die Siebtklässlerin gut mit. Doch sie vermisst ihren Vater sehr. Die beiden telefonieren oft miteinander, manchmal erklärt Papa Andrej seiner Tochter dann Matheaufgaben.

Der Kontakt hilft Viktoria, doch die große Angst um ihren Vater bleibt. Zuletzt gab es wieder viele Bomben- und Raketenangriffe auf Charkiw. Dabei kamen auch Menschen ums Leben.

Gefährliche Flucht

In einer U-Bahn-Station in Charkiw, hatte die Familie Schutz gesucht

Als Russland am 24. Februar 2022 die Ukraine überfiel, flüchtete die Familie zunächst mit vielen anderen Menschen in eine U-Bahn-Station in Charkiw. Dort haben sie drei Tage gelebt und Schutz vor den Bomben gesucht, bis sie in einem Auto an die ukrainisch-polnische Grenze gefahren sind. Von dort ging es mit einem Hilfskonvoi in einem Bus nach Münster.

Sehnsucht nach der Heimat

Zwei Jahre Schule und Sprachkurse liegen hinter ihnen. Mutter Irina hat Deutsch gelernt, kämpft aber noch mit der ungewohnten, neuen Sprache. Viktoria übersetzt oft für ihre Mutter.