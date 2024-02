Solidarität mit der Ukraine - Veranstaltungen in ganz NRW

Am Samstag findet in Solingen ab 15 Uhr eine Kundgebung zur Unterstützung der Ukraine unter dem Motto "Nein zum Krieg in Europa" statt. Der Verein Helfende Schirme Solingen e.V . und der Verein Trans-Europa e.V . beenden mit der Kundgebung eine zweitägige Mahnwache vor dem Rathaus.

In Bielefeld gibt es am Samstag um 13 Uhr einen Demoumzug mit einer Kundgebung. Die startet am Bahnhof und endet am Alten Rathaus. Reden wird unter anderem der ehemalige Europaparlamentarier Elmar Brok.

Film zur Situation in Mariupol

Das Demokratie-Bündnis Halle (Westfalen) hat zu einem Sternmarsch aufgerufen. Von drei Treffpunkten aus gehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab 16:45 Uhr zur Kundgebung auf dem Kirchplatz. Das Motto: Halle leuchtet bunt.

In Aachen startet um 13 Uhr am Hauptbahnhof eine Kundgebung. Zusätzlich hat der Verein "Ukrainer in Aachen" eine Filmvorführung im Cineplex geplant: "20 Tage in Mariupol". Los geht es um 14:30 Uhr.