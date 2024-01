Mehr Schlagzeilen

Trump will sich in Wahllisten einklagen • Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat Berufung gegen seinen Ausschluss von den republikanischen Vorwahlen im Bundesstaat Colorado eingelegt. Jetzt muss der Oberste Gerichtshof der USA entscheiden. Im 14. Zusatzartikel der US -Verfassung gibt es einen Abschnitt, der es Personen verbietet, sich für die Präsidentschaft zu bewerben, wenn sie an einer Revolte teilgenommen oder diese unterstützt haben. Laut dem Obersten Gerichtshof von Colorado ist dies auf Trumps Rolle beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 anwendbar. Gegen seinen Ausschluss bei den Vorwahlen in Maine hatte Trump bereits am Dienstag Berufung eingelegt.