Mögliches Urteil im Drach-Prozess

Es war der aufwendigste Prozess in der Geschichte des Kölner Landgerichts. Nach 100 Verhandlungstagen bei hoher Sicherheitsstufe könnte am Donnerstag das Urteil fallen. Ein Prozess voller Besonderheiten.

Mittlerweile würdigen sie sich keines Blickes mehr. Wenn Thomas Drach den Prozesssaal betritt, sieht er seine Verteidiger nicht an, es gibt kein Händeschütteln, keinen Gruß. Es muss einen Streit gegeben haben, Thomas Drach hat darum gebeten, seine Verteidiger zu entpflichten, wenngleich sie ihn während der Verhandlung hart verteidigt hatten. Das Gericht ließ sich nicht darauf ein.

Beweisaufnahme geschlossen - das "letzte Wort" fehlt

Die Staatsanwaltschaft forderte kurz vor Weihnachten eine Haftstrafe von 15 Jahren mit anschließender Sicherungsverwahrung für Thomas Drach. Über den heute 63-Jährigen sagt die Staatsanwältin, er habe das Verbrechen zum Beruf gemacht hat.

Vorwurf: 140.000 Euro erbeutet

Drach soll der Staatsanwaltschaft zufolge an drei Überfällen auf Geldtransporter beteiligt gewesen sein. An IKEA Märkten in Köln und Frankfurt sowie am Flughafen Köln-Bonn. Drach soll dabei etwa 140.000 Euro erbeutet, und in zwei Fällen auf Sicherheitsleute geschossen haben. So soll er sich des versuchten Mordes und des schweren Raubes schuldig gemacht haben.