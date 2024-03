Zusammengestellt von Katja Goebel und Sabine Schmitt aus dem WDR Newsroom.

Thema des Tages

"Oppenheimer" räumt sieben Oscars ab • Bei der Oscar-Verleihung hat der Film Oppenheimer die meisten Preise geholt. Der Film über die Erfindung der Atombombe hat in sieben Kategorien gewonnen - unter anderem als bester Film, für die beste Regie mit Christopher Nolan und auch für den besten Schauspieler Cillian Murphy. Beste Schauspielerin wurde Emma Stone für ihre Leistung in "Poor Things".

Die Deutsche Sandra Hüller ging in dieser Kategorie leer aus. Aber zwei Filme, in denen sie mitgespielt hat, wurden ausgezeichnet: In der Kategorie bester internationaler Film erhielt das Auschwitz-Drama "The Zone of Interest" den Preis. Darin stellt die deutsche Schauspielerin die Ehefrau des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß dar. Der Film "Anatomie eines Falles" - in dem Hüller eine erfolgreiche Autorin spielt, die des Mordes an ihrem Ehemann beschuldigt wird - wurde für das beste Originaldrehbuch ausgezeichnet. In der Jury für die Oscars saß übrigens auch ein Düsseldorfer: der Komponist Volker Bertelmann, alias Hauschka.

Nachrichten aus NRW

Wieder Streik bei der Deutschen Bahn • Der nächste Streik bei der Bahn steht bevor: Die Lokführergewerkschaft GDL hat ihre Mitglieder erneut zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Der Personenverkehr wird ab Dienstag 2 Uhr für 24 Stunden bis Mittwoch 2 Uhr bestreikt. Der Güterverkehr bereits ab heute 18 Uhr. Zwischen der Ankündigung des Arbeitskampfs und seinem Beginn liegt diesmal nur ein Tag. Ob die Bahn in der Kürze der Zeit wieder einen Notfahrplan auf die Beine stellen kann, ist unklar. Möglicherweise stellt der Konzern aufgrund der Kurzfristigkeit auch den gesamten Fernverkehr ein.