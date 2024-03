"Unser Leben ist Luxus": Muslime im Ruhrgebiet vor dem Ramadan

Baklava wird zum Ramadan-Renner

Aber auch während des Ramadans gibt es mehr Kundschaft. Es gebe schon viele Reservierungen zum Fastenbrechen nach Sonnenuntergang. Selbst die Nachfrage nach Baklava steigt merklich an. "Wir haben auch unsere Öffnungszeiten angepasst. Wegen dem Fastenbrechen öffnen wir bis 0 Uhr" , sagt Ünal. An Ramadan ist eben vieles anders.

Am Tisch daneben sitzt Elias. Der Herner ist kein Muslim, trifft sich aber schon seit Jahren mit Freunden zum Fastenbrechen und macht an einigen Tagen auch mit. Das gehöre sich mit engen Bezugspersonen so, sagt er.

Einige wünschen sich sichtbareren Ramadan

Bei ihm und seinen muslimischen Freunden ist die Ramadan-Beleuchtung ein großes Thema. Etwa in Köln und Frankfurt gibt es das jetzt zeitweise: Lichterketten und Aufschriften, die einen frohen Ramadan wünschen.