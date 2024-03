Ärzte bestreiken heute die Unikliniken

In NRW wollen Ärztinnen und Ärzte an allen sechs Unikliniken streiken: In Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Münster und Köln. Aufgerufen zu dem Streik hat wieder die Ärztegewerkschaft Marburger Bund. Bereits Ende Januar hatten die Ärzte gestreikt. In den Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder fordern sie 12,5 Prozent mehr Gehalt, außerdem höhere Zuschläge für Regelarbeit in der Nacht, an Wochenenden und Feiertagen.

Was plant der Marburger Bund in NRW?

Unter dem Motto "Spitzenmedizin gibt’s nicht mit Discountpreis" sind in Düsseldorf größere Aktionen geplant: Um 10 Uhr wollen sich Ärztinnen und Ärzte vor dem DGB -Haus nahe dem Hauptbahnhof treffen. Von da aus soll es gemeinsam zum Finanzministerium an der Jägerhofstraße gehen. Dort ist dann eine Kundgebung geplant, bei der auch Vertreter aller sechs Universitätskliniken sprechen sollen. Die Demonstranten wollen Finanzminister Marcus Optendrenk ( CDU ) ihre Forderungen übergeben. Da der allerdings verhindert ist, soll laut Marburger Bund ein Abteilungsleiter den Aufruf entgegennehmen.