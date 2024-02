Vier Jahre nach berüchtigter "Corona-Kappensitzung" in Gangelt • Es sollte eigentlich eine ganz normale Karnevalsveranstaltung werden - die Kappensitzung der "Langbröker dicke Flaa" am 15. Februar 2020 in Gangelt. Doch dann wurde die Party zu einem der ersten Corona-Superspreader-Events in Deutschland. Alle Augen richteten sich auf den kleinen Ort im Kreis Heinsberg. Autofahrer mit dem Kennzeichen "HS" wurden sogar angefeindet. Wie geht es dem Ort heute? Was machen die Protagonisten von damals - der Karnevalsverein oder auch der Heinsberger Landrat Pusch, den damals wohl fast jeder in Deutschland kannte? Eine Nahaufnahme: