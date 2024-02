NATO-Übung: 600 britische Armeefahrzeuge rollen durch Ostwestfalen-Lippe

Von Emden über Paderborn-Sennelager nach Polen

Militärfahrzeuge beim Entladen der Fähre in Emden

Die 600 Fahrzeuge sind bereits am Mittwochnachmittag mit einer Fähre in Emden in Niedersachen angekommen. Nach dem Entladen ging am Abend die Truppenverschiebung los - in " kleinen Paketen ", wie es in Militärkreisen heißt. Das heißt, dass die 600 Fahrzeuge in Einzelkonvois mit einer Gruppengröße von etwa zehn Fahrzeugen aufgeteilt wurden. Damit soll vor allen Dingen die Belastung für andere Autofahrer auf den Straßen verringert werden.

Mitten in der Nacht sind die letzten Militärfahrzeuge in Paderborn-Sennelager angekommen. Und die ersten sollen am Morgen wieder losfahren. Mike Whitehurst, Sprecher des Britischen Militärs, sagt dazu, dass die Schnelligkeit bei der Verlagerung ein wichtiges Ziel der Übung ist. Die Truppe soll möglichst schnell nach dem Zwischenstop in der Senne wieder unterwegs sein.