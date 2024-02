" Wir haben keine Lust mehr, wir haben zu viele Interviews gegeben ", winkt Jaqueline Peeters ab. Fragen zu damals und zu Corona nerven. Die Frau mit den langen roten Haaren steht in ihrem Blumenladen mitten in Gangelt.

Stadttor von Gangelt

Die Medien seien ja damals regelrecht in den Ort eingefallen - ins "verseuchte Gebiet ", auf der Suche nach Sensationen, erzählt sie. Journalisten hätten auf der Lauer gelegen, ungefragt Fotos gemacht und sogar Kranke interviewen wollen. " Das war nicht schön ", erinnert sich Jaqueline Peeters.

Von der Kappensitzung zum Superspreader-Event

Es gab eine Zeit, da kannte fast jeder in Deutschland den kleinen Ort Gangelt. Eine Gemeinde mit rund 13.000 Einwohnern, ganz dicht an der niederländischen Grenze. Im Februar 2020 blickt die Bundesrepublik auf den Ort im Kreis Heinsberg – nicht wegen der mittelalterlichen Festungsmauer, sondern wegen eines Virus, das man so noch nicht kannte.

Die ersten Schulen schließen

Alles beginnt am 15. Februar mit der Kappensitzung des Karnevalsvereins "Langbröker Dicke Flaa". Unter den Karnevalisten sitzen ahnungslos zwei Jecken, die mit Corona infiziert sind, das aber nicht wissen. Zwölf Tage später sind es bereits 20 bestätigte Covid-19-Fälle, etwa 1.000 Menschen müssen sicherheitshalber in Quarantäne. Dann geht alles rasend schnell. Plötzlich werden Schulen und Geschäfte im Ort dichtgemacht, und Gangelt ist einer der ersten Corona-Hotspots in Deutschland.