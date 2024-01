Warnstreik im Nahverkehr: Wie man Freitag von A nach B kommt

Trotz allem müssen Arbeitnehmer und Schüler am Freitag pünktlich zum Dienst oder Unterricht erscheinen. Mit ein wenig Planung sollte das klappen. Diese Alternativen gibt es:

S- und Regionalbahnen nutzen

S-Bahnen werden nicht bestreikt

Nicht betroffen von dem Warnstreik im Nahverkehr sind Züge der Deutschen Bahn und privater Verkehrsunternehmen. Vor allem in den Großstädten lohnt sich deshalb eine Fahrplan-Recherche. Mit S-Bahnen, Regionalbahnen (RB) und Regionalexpressbahnen (RE) kann man mit etwas Planung auch viele innerstädtische Ziele erreichen - oder zumindest in die Nähe gelangen. Voraussichtlich werden die Bahnen voller als an gewöhnlichen Tagen. Deshalb sollte man mehr Zeit einplanen.

Auch einige Bus- und Schulbuslinien werden von privaten Unternehmen betrieben, die am Freitag nicht bestreikt werden. Was fährt und was nicht? Ein Blick in die Fahrpläne lohnt sich.