Zusammengestellt von Catharina Coblenz und Jörn Seidel aus dem WDR Newsroom

Thema des Tages

Steinmeier besucht Türkei - zusammen mit Dönerwirt Arif Keles • Frank-Walter Steinmeier besucht ab heute erstmals als Bundespräsident die Türkei. Anlass ist das 100-jährige Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Damit wolle Steinmeier " die enge Verbundenheit zwischen beiden Ländern " würdigen, so das Bundespräsidialamt.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD)

Insbesondere wolle der Bundespräsident " seine Wertschätzung für die Lebensgeschichten und Lebensleistungen der Millionen türkeistämmigen Menschen in Deutschland zum Ausdruck bringen ".

Dazu gehört auch der Berliner Dönerwirt Arif Keles, der mit dem Bundespräsidenten im Flugzeug reist - samt seinem schockgefrorenen Fleischspieß. Den wird er beim Staatsempfang am Montagabend auftischen. Aus dem Bundespräsidialamt heißt es dazu: "Der Döner ist ja inzwischen so eine Art deutsches Nationalessen geworden und somit eine migrantische Erfolgsgeschichte."

Nachrichten aus NRW

Erleichterung nach Busunfall auf der A45 bei Wenden • Am frühen Sonntagmorgen ist auf der A45 ein Bus mit 73 Menschen aus Marburg - davon 67 Schüler - von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Insgesamt wurden 28 Personen verletzt, vier Jugendliche mussten die Nacht im Krankenhaus verbringen. Am Sonntagnachmittag gab es dann Entwarnung aus der DRK-Kinderklinik in Siegen - die Verletzten würden beobachtet, man könne jedoch medizinisch von leichten Verletzungen sprechen. Alle Businsassen hatten den Sicherheitsgurt angelegt.

Reul will höheres Rentenalter für Feuerwehrleute • NRW-Innenminister Reul will das Pensionsalter für Feuerwehrleute in den Berufsfeuerwehren anheben - statt mit 60 in Ruhestand zu gehen, sollen sie ein oder zwei Jahre länger arbeiten. Von den Betroffenen wird der Vorschlag scharf kritisiert. Heute findet im Innen- und Finanzausschuss eine Experten-Anhörung dazu statt.

Neue DFB-Regeln im Kinder-Fußball am Wochenende getestet • Am Wochenende haben sich in Mülheim 600 Kinder aus dem Ruhrgebiet getroffen, um die neuen Regeln und Spielsysteme im Kinder-Fußball für die Altersklassen U6 bis U11 kennenzulernen. Ab der kommenden Saison sollen sie verbindlich sein. Die Idee ist, Kindern mehr Erfolgserlebnisse auf dem Platz zu verschaffen - durch mehr Ballkontakte und mehr Tore.