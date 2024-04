Neue Kinderfußball-Regeln: Eine Diskussion ums Verlieren und den Spaß am Sport

Konkret sieht es so aus, dass bei den Bambinis (also den Vier-bis Sechsjährigen) künftig zwei Zweier-Mannschaften oder zwei Dreiermannschaften gegeneinander antreten, die auf insgesamt vier Mini-Tore (zwei pro Mannschaft) spielen. Torwarte gibt es nicht. Ein Spiel geht maximal sieben Minuten und nach jedem Tor wechselt jede Mannschaft einen der zwei Ersatzspieler ein.

Zwei gegen zwei oder drei gegen drei statt sieben gegen sieben

An den Spieltagen, an denen möglichst viele Teams teilnehmen sollen, wandert die Gewinner-Mannschaft nach jedem Spiel immer ein Feld weiter, während die Verlierer eines zurück gehen. So sollen möglichst ausgeglichene Partien entstehen.

In den zwei jüngsten Spielklassen sollen künftig zwar nach jedem Spiel Sieger und Verlierer feststehen, am Ende des Turniers wird aber kein Gesamtsieger gekürt. Und auch eine Tabelle, die über die gesamte Saison geführt wird, gibt es nicht mehr.

In der F-Jugend (Sieben- und Achtjährige) spielen Dreier-Teams nach demselben Spielmodus gegeneinander. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass zwei Fünfer-Mannschaften auf vier Mini-Tore (ohne Torwart) oder auf zwei große Tore (vier Feldspieler und ein Torwart) gegeneinander spielen. Dadurch vergrößert sich das Spielfeld und die Spielzeit liegt zwischen zehn und zwölf Minuten.

In der F-Jugend kann künftig auf zwei oder auf vier Tore gespielt werden

In der E-Jugend (Neun- und Zehnjährige) ändern sich die Regeln am wenigsten. Hier kann entweder Fünf gegen Fünf nach denselben Regeln wie in der F-Jugend gespielt werden. Es ist aber auch die bisher für alle Jugendmannschaften gültige Variante des Sieben gegen Sieben möglich. Sie spielen mit Torwart auf zwei große Tore.

In der E-Jugend darf auch weiterhin sieben gegen sieben gespielt werden

Wieso hat der DFB die Regeln geändert?