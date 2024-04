Feuerwehrleute sollen später in Pension

Gewerkschaft: Besser um Nachwuchs kümmern

Die Gewerkschaft Komba zeigt sich entrüstet über "die offensichtliche Praxisferne" dieser Idee – vor allem mit der Absicht, den Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen. In einer Stellungnahme für die Anhörung schreibt Komba: "In einem Berufsfeld mit so extremen Belastungen heilt man Fachkräftemangel nicht, indem in einem Altersbereich, in dem viele Beamt*innen schon heute die körperlichen Anforderungen nicht mehr oder nur mit größter Mühe voll erfüllen, die Altersgrenze um ein bzw. zwei Jahre angehoben wird!" Eine "vernünftige" Gegensteuerung sei nur "am anderen Ende " möglich: bei der Rekrutierung von Nachwuchs.

Städtetag weist auf hohe Belastung hin

Der Städtetag NRW, der ebenfalls zur Expertenanhörung im Landtag geladen ist, befürwortet die Änderungen der jetzigen Altersgrenze zwar grundsätzlich und verweist darauf, dass " die sonstigen Mitarbeitenden der kommunalen Verwaltung grundsätzlich bis 67 ihren Dienst verrichten müssen" .

Allerdings weist der Städtetag auch darauf hin, dass es Einsatzbereiche gebe, die sich auf die Fitness der Feuerwehrbeamten auf Dauer auswirkten: die ständige Alarmbereitschaft zu jeder Tages- und Nachtzeit, auch an Feiertagen oder Stresssituationen, die sich je nach Einsatzlage über mehrere Stunden erstrecken und auch Erlebnisse mit Unfallopfern und Todesfällen, das alles verbunden mit "einem sehr hohen Maß an Verantwortung" .

"Erhöhung der Azubiquote wichtiger"

Belastende Erlebnisse gehören zum Arbeitsalltag

Dass sich mit der Verschiebung des Pensionseintritts das Problem der Nachbesetzung von Stellen regulieren ließe, bezweifelt Arbeitswissenschaftler Thomas Langhoff von der Hochschule Niederrhein: Eine Erhöhung des Rentenalters werde das Problem des Fachkräftemangels nicht lösen, schreibt er. Das habe sich bereits vor 20 Jahren gezeigt, als aus demselben Grund das Pensionsalter bei der Polizei heraufgesetzt wurde. Vielmehr nötig seien eine " massive Erhöhung der Azubiquote " und attraktivere Einstiegsmöglichkeiten.

"Einzigartiger Korpsgeist" bei der Feuerwehr

Langhoff warnt vor den bekannten gesundheitlichen Folgen von Schichtdienst mit Nachtarbeit, die mit der Zeit " exponentiell " anstiegen: Von Schlafstörungen etwa über Diabetes und Herzinfarkt bis zum Magen-Darm-Krebs. Und er weist auf einen anderen Aspekt hin: Gerade bei der Feuerwehr seien das " enge Sozialgefüge und der Korpsgeist auf den Feuerwachen einzigartig" . Er rate, " wenig nutzbringende Irritationen ", die diese Einzigartigkeit in Gefahr brächten, zu vermeiden.

