Zusammengestellt von Katja Goebel und Tim Scholz aus dem WDR Newsroom.

THEMA DES TAGES

Entertainer Stefan Raab "macht wieder Shows" • Fast zehn Jahre nach seinem letzten TV-Auftritt ist Stefan Raab wieder im Fernsehen. Bei einem Show-Boxkampf gegen die frühere Weltmeisterin Regina Halmich in Düsseldorf kündigte der 57-Jährige am Abend eine Rückkehr als Fernsehmoderator an. " Ich hab mir überlegt: Ich mach' wieder Shows ", sagte der Entertainer. " Es geht nächste Woche los ." Ab kommenden Mittwoch soll es demnach im Streamingdienst RTL-plus eine wöchentliche Show mit Stefan Raab geben.

Stefan Raab und Ex-Profiboxerin Regina Halmich

In dieser können Kandidatinnen und Kandidaten laut Raab eine Million Euro gewinnen. Der Name: "Du gewinnst hier nicht die Million." Der Entertainer sagte, er werde mindestens die nächsten fünf Jahre für den Streamingdienst RTL+ arbeiten.

Raab hatte am Abend kurz vor seiner Comeback-Ankündigung zum dritten Mal eine Niederlage im Boxring gegen Regina Halmich kassiert. In seinem seit Monaten medienwirksam inszenierten Comeback stieg er in den Boxring, um wie schon 2001 und 2007 gegen die ehemalige Profiboxerin anzutreten. Die 47-Jährige wirkte nach dem Show-Kampf noch relativ stabil und fit - trotz einiger Schwellungen im Gesicht. Für sie hätte es ruhig noch ein paar Runden weitergehen können. Später machte sie aber klar: Einen weiteren Kampf gegen Raab werde es nicht geben. " Das war unser letzter Kampf ".

WEITERE NACHRICHTEN

Hochwasser in Europa • Heftige Regenfälle haben zu Überschwemmungen in einigen ost- und mitteleuropäischen Ländern geführt. In der tschechischen Stadt Opava an der Grenze zu Polen sind Tausende Menschen in Sicherheit gebracht worden. Der gleichnamige Fluss Opava, ein Nebenfluss der Oder, trat stellenweise über die Ufer. Polens Regierungschef Donald Tusk sprach von einer dramatischen Herausforderung für sein Land. In Österreich wurden über 40 Gemeinden wegen Überschwemmungsgefahr zum Katastrophengebiet erklärt. Auch die Slowakei und Ungarn bereiten sich auf Überschwemmungen vor.

Bagger im Dauereinsatz: An der eingestürzten Carolabrücke in Dresden

Mit Sorge wird die Lage auch im Osten und Süden von Deutschland beobachtet, wo das Wasser hin abfließen wird. In Dresden konnte die Situation entschärft werden, weil die meisten Trümmerteile der eingestürzten Elbbrücke inzwischen entfernt sind.