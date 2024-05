Zusammengestellt von Jörn Seidel und Tim Scholz aus dem WDR Newsroom.

THEMA DES TAGES

Wieder Starkregen und Gewitter in NRW möglich • Nach den Unwettern am Dienstag drohen heute erneut Starkregen und Gewitter in NRW . Vielerorts breitet sich im Laufe des Tages Regen aus, der gebietsweise kräftig ausfällt und stellenweise von Gewittern durchsetzt ist. Lokal sind Überflutungen möglich.

Derweil nimmt in der Politik die Forderung aus den Bundesländern nach einer Pflichtversicherung gegen Elementarschäden an Fahrt auf. Ihr Argument: Naturkatastrophen könnten in Zukunft häufiger auftreten. Viele Menschen in hochwasserbedrohten Gebieten sind derzeit nicht gegen Flutschäden versichert. Im Juni wollen sich die Länder mit dem Bundeskanzler dazu beraten.