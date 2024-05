Amazon-Prime-Kunden können sich Sammelklage anschließen

Welches Ziel hat die Sammelklage gegen Amazon?

Der Verbraucherzentrale Sachsen geht es vor allem ums Prinzip. Wesentliche Änderungen eines laufenden Vertrags dürften nicht einseitig vorgenommen werden. " Andere Streamingdienste machen vor, wie es richtig geht und fragen ihre Kunden vorher ", sagt Hummel.

Es geht der Verbraucherzentrale also nicht darum, das neue Bezahl-Modell an sich verbieten zu wollen. Solche kostenpflichtigen Abonnements sind gang und gäbe. Es geht ihr um die Art, wie das neue Modell eingeführt wurde.

Konkretes Ziel der Sammelklage ist: Amazon-Prime-Abonnenten bekommen " im Erfolgsfall ihr Geld aufs Konto zurück ", teilt die Verbraucherzentrale mit. " Auf ein Jahr gerechnet geht es um etwa 36 Euro ", so Hummel. " Wir rechnen mit einer Verfahrensdauer von mehreren Jahren. " Am Ende könnte also ein Betrag für mehrere Jahre zusammenkommen.

Wer kann sich der Sammelklage gegen Amazon anschließen?

Der Sammelklage anschließen können sich alle Nutzerinnen und Nutzer, die vor dem 5. Februar ein Amazon-Prime-Abo hatten und es bezahlt haben. Das gilt sowohl für Amazon-Kunden, die das Zusatz-Abo abgeschlossen haben, als auch für Kunden, die nichts getan haben. Laut Verbraucherzentrale muss man den Video-Dienst nicht genutzt haben, das Abo muss auch nicht mehr bestehen.

Wie kann man sich der Sammelklage gegen Amazon anschließen?

Die Anmeldung ist beim Bundesamt für Justiz möglich. Auf dessen Website gibt es dafür ein Online-Formular und eine Anleitung, was beim Ausfüllen zu beachten ist. Wer die Anmeldung nicht selbst vornehmen möchte, kann die Unterstützung der Verbraucherzentrale Sachsen in Anspruch nehmen.

Wie rechtfertigt Amazon seine Einführung von Werbung bei Prime Video?

Amazon argumentiert, dass es auf diese Weise möglich sei, " weiterhin in attraktive Inhalte zu investieren und diese Investitionen über einen langen Zeitraum weiter zu steigern ".

Jörg Schieb, WDR-Digitalexperte

WDR-Digitalexperte Jörg Schieb sieht das ein wenig anders: " In Wahrheit stagnieren die Umsatzzahlen und der Wettbewerb wird härter. Wer mit Eigenproduktionen punkten will, braucht Kapital, um die kostspieligen Produktionen bezahlen zu können ", erklärte er im Februar zur Einführung des neuen Werbe-Modells.

" Es geht aber auch darum, all jene Kunden an das Unternehmen zu binden, denen ein Standardabonnement zu teuer ist ", so Schieb. " Denn die Konkurrenz wird immer größer: Netflix und Amazon Prime Video sind schon lange am Markt, später kamen Disney+, Apple TV+, Joyn und einige weitere dazu. "

Warum aber hat Amazon bei der Änderungs von seinen Prime-Abonnenten keine aktive Zustimmung eingeholt? Eine Antwort des Unternehmens auf eine WDR-Anfrage vom Donnerstag steht noch aus.

Über dieses Thema berichten wir am 23.05.2024 auch in den Hörfunknachrichten, unter anderem bei WDR 5.

Unsere Quellen: