Thyssenkrupp: Erneuter Protest gegen Verkauf eines Teils der Stahlsparte

Vor einem guten Monat hat Thyssenkrupp bekannt gegeben, dass zunächst ein Teil der Stahlsparte des Unternehmens an die Holding EPCG des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky verkauft werden soll. Schon damals hat es Proteste und Demos von Gewerkschaft, Betriebsrat und Beschäftigten gegeben. Am Donnerstag wird noch einmal in Essen vor der Unternehmenszentrale demonstriert.

Dort tagt am Donnerstag der Aufsichtsrat von Thyssenkrupp. Vom Aufsichtsrat und vom Vorstand fühlen sich IG Metall , Betriebsrat und Beschäftigte nicht ausreichend informiert über den weiteren Umgang mit der Stahlsparte. Zunächst sollen 20 Prozent verkauft werden. Das Ziel ist allerdings ein Gemeinschaftsunternehmen mit der Holding EPCG, an dem beide Parteien jeweils 50 Prozent halten.

Betriebsrat und Gewerkschaft wussten nichts vom Verkauf

Ein Stahlarbeiter im Schutzanzug entnimmt eine 1.500 Grad heiße Roheisen-Probe beim Abstich am Hochofen.

27.000 Beschäftigte sind von den Plänen betroffen, so viele Beschäftigte gibt es in der Stahlsparte des Essener Unternehmens. Fast alle Standorte sind in NRW , alleine 13.000 Menschen arbeiten im Stahlwerk in Duisburg. Seit dem Sommer wurde über den Deal verhandelt - Betriebsrat und Gewerkschaften wussten von dem Abschluss des Verkaufs allerdings nichts.

Traditionell sieht es bei Thyssenkrupp so aus, dass solche Themen eher einvernehmlich mit den Arbeitnehmervertretern geregelt werden, denn im Unternehmen sind die Gewerkschaften stark vertreten.

"Wir werden von diesen Herren kein Stück weit mehr informiert, als das Gesetz es vorsieht. Dies ist für einen traditionell mitbestimmten Konzern wie den unseren mehr als eine Provokation. Es ist eine kalkulierte Kampfansage." Steel-Gesamtbetriebsratsvorsitzender Tekin Nasikkol

Grundsätzlich sind die Arbeitnehmer nicht gegen den Einstieg eines Investors. Sie verlangen allerdings konkrete Pläne, Konzepte und Standortgarantien.