Bahn-Baustelle zwischen Köln und Düsseldorf: Wochenlange Einschränkungen

Die S6 fährt hingegen nach dem regulären Fahrplan.

Auch im Fernverkehr gibt es Einschränkungen, laut Bahn bis in die großen Ruhrgebiets-Städte. ICEs und ICs zwischen Dortmund/Düsseldorf und Köln mit Halt in Solingen werden umgeleitet und halten deshalb nicht in Bochum, Essen oder Duisburg.

Reisende sollten sich vorab online informieren, wie sie trotz der Umleitungen am besten ans Ziel kommen.

Bauarbeiten bis Mitte Juni

Die Bauarbeiten beginnen am Freitagabend, 23. Mai, um 20.30 Uhr und dauern bis zum 14. Juni. Während der drei Wochen will die Bahn die kompletten Schienen für den Fern- und Regionalverkehr auf dem 20 Kilometer langen Abschnitt zwischen Düsseldorf-Reisholz und Langerfeld erneuern. Unter anderem will die Bahn 34.000 Bahnschwellen und 32.000 Tonnen Schotter austauschen. Gleichzeitig werden neue Schallschutzwände gebaut. Insgesamt investiert die Bahn auf diesem Streckenabschnitt nach eigenen Angaben 14 Millionen Euro.