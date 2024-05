Das Grundproblem der Grundsteuer

Wer löst den Knoten?

Finanzminister Marcus Optendrenk

Gleich, an welchem Ende der Verantwortlichkeit man zieht, irgendwer muss sich am Ende nach der Decke strecken. Jan Koch vom " Verband Wohneigentum NRW " schlug beispielsweise im WDR vor, dass das Land die Messzahlen anpasst - also seinen Spielraum nutzt, der fürs ganze Land gilt - anstatt es den Kommunen zu überlassen. Auch der Städtetag NRW favorisiert diese Lösung.

Doch dazu sagte Finanzminister Optendrenk bereits im Landtag, dass das allein aus zeitlichen Gründen nicht mehr umsetzbar sei. Die Messbescheide für 6,5 Millionen Grundstücke seien bereits verschickt, das sei nicht mehr umsetzbar vor dem 01.01.2025, wenn die neue Grundsteuer greifen muss.

Aber genau mit dem Zeitdruck argumentieren auch die Kommunen. Christoph Landscheidt, Präsident des Städte- und Gemeindebundes NRW, sagte dem WDR. "Der jetzige Gesetzentwurf kommt viel zu spät." Zeitlich, technisch, personell könnten differenzierte Hebesätze gar nicht eingeführt werden.

Auch Unternehmen und Handwerk lehnen Optendrenk-Lösung ab

Handwerk NRW lehnt Gesetz ab

Nicht nur die Kommunen, auch die Verbände der Gewerbetreibenden lehnen das NRW-Gesetz mit den gesplitteten Hebesätzen ab. So sagt Jörg Henneke, Hauptgeschäftsführer von " Handwerk NRW ": "Vor allem Unternehmen in zentralen Lagen stehen vor einer massiven Mehrbelastung. So produziert man Leerstände in den Fußgängerzonen und in den Hinterhöfen unserer Städte." Er gibt zu bedenken: "Besonders nachteilig wird die Reform für die vielen Mittelständler wirken, die gemischt genutzte Grundstücke besitzen" , die also Betrieb und Wohnung in einem Gebäude haben.

Und Johannes Pöttering, Hauptgeschäftsführer von " Unternehmer NRW " beklagt, durch die " im Bundesländervergleich extrem hohen Gewerbesteuersätze " sei die Wettbewerbsposition des Wirtschaftsstandorts NRW " ohnehin schon stark beeinträchtigt ". Er befürchtet, dass " nun durch die Hintertür auch noch einer verkappten ertragsunabhängigen 'Gewerbesteuer 2' der Weg bereitet " werde.

Verfassungsrechtliche Bedenken

Das Fazit ist also, dass bei dem Versuch, die vom Bundesverfassungsgericht monierte Ungleichheit zu beseitigen, wohl neue Schieflagen produziert werden.

Der Städtetag NRW warnt, differenzierte Hebesätze für Geschäfts- und Wohngrundstücke seien kein rechtssicheres Instrument, um die Lastenverschiebung hin zu Wohngrundstücken zu verhindern. Sein Vorsitzender Thomas Eiskirch ( SPD ), Oberbürgermeister von Bochum, sagt: "Die rechtlichen Unsicherheiten wären groß, denn jeder differenzierte Hebesatz muss in jeder Kommune separat verfassungsfest begründet werden. Das ist bei einer der wichtigsten kommunalen Steuern ein viel zu großes Risiko." Auch Christoph Landscheidt vom Städte- und Gemeindebund NRW " rechnet mit einer Flut von Klagen und Widersprüchen ".

Am Ende wird vielleicht die Grundsteuer wieder genau dort landen, wo die Reform ihren Ausgang nahm: vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.