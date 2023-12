Zusammengestellt von Jörn Seidel aus dem WDR Newsroom.

Thema des Tages

Erstes Skiwochenende in Sauerland und Eifel • Seit gestern laufen die ersten Skilifte im Sauerland. Damit hat die Saison für Skifahrer, Rodler und alle anderen Schneeliebhaber offiziell begonnen. Auch in der Eifel liegt Schnee. Die beiden Skiregionen erwarten daher für das Wochenende viele Tagestouristen.

Rodelspaß in der Eifel

Die Wetterlage ist stabil, die Temperaturen niedrig genug, und die Schneekanonen in Winterberg sind auch eingeschaltet. In Hellenthal in der Eifel ist am Wochenende der Rodellift geöffnet. Außerdem sind in der Eifel Schneewanderwege ausgewiesen. Noch nicht gespurt sind die Langlauf-Loipen rund um Hellenthal und am Haus Ternell in Ostbelgien.

Schnee und Eis haben im Süden Bayerns teilweise den Verkehr lahmgelegt. Im Großraum München wurde der Zugverkehr eingestellt. Der Hauptbahnhof soll bis voraussichtlich 12 Uhr nicht mehr angefahren werden, es fahren auch keine Züge ab. In Ulm und in München mussten Fahrgäste in Zügen übernachten. Auch U-Bahnen, Busse und Trams fuhren in München vorerst nicht mehr. Auch das Wochenende soll winterlich bleiben, bis Sonntagfrüh ist entlang des Alpenhauptkammes mehr als ein halber Meter Neuschnee vorhergesagt.