Weltklimakonferenz in Dubai: "Mehr als nur Palaver auf öffentlicher Bühne"

WDR: Trotzdem steht die Frage im Raum, was diese gigantischen Klimakonferenzen überhaupt bringen. Haben sie noch einen Nutzen?

Beckhardt: Die Fakten sprechen schon dafür. Natürlich findet Klimaschutz immer vor Ort im Kleinen statt, wenn zum Beispiel im Sauerland ein Windrad aufgestellt wird. Aber der Rahmen dafür, dass so was global angegangen wird, kann nur auf solchen Konferenzen gesetzt werden. Ohne die Maßnahmen, die die Staaten jetzt schon realisiert und zugesagt haben, würden wir eher auf ein Plus von fünf bis sechs Grad kommen bis zum Ende des Jahrhunderts.

Man darf diese Klimakonferenzen nicht so verstehen, dass da wie im Bundestag Gesetze beschlossen werden. Es geht um Abstimmung zwischen den Staaten der Welt, um diplomatischen Druck und internationale Zusammenarbeit nach dem Motto: Man sieht sich immer mehrmals. Das ist mehr als nur Palaver auf öffentlicher Bühne.

WDR: Das heißt, die großen Auftritte der Staats- und Regierungschefs jetzt sind eigentlich nur Show?

Vergangenes Jahr war US-Präsident Biden auf der Klimakonferenz, dieses mal kommt er nicht

Beckhardt: Ja, das was jetzt zu Beginn stattfindet, das ist nur ein Schaulaufen. Wichtig ist aber, was danach passiert, wenn auf der Ebene der Fachleute diskutiert wird. Das Erfolgsrezept der Pariser Konferenz war es, dann, wenn es ums Ganze geht in den Verhandlungen, dann die Regierungschefs rauszuhalten.

WDR: In letzter Zeit konnte man den Eindruck bekommen, dass der Kampf gegen den Klimawandel ins Stocken geraten ist. Gibt es denn auch positive Entwicklungen, die Hoffnung machen?

Beckhardt: Die gibt es! Beim Ausbau der Elektromobilität und der Photovoltaik liegen wir global gesehen auf dem Pfad des Pariser Abkommens. Da kommen wir also voran. Die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten kosten gerade viel Aufmerksamkeit und auch Geld. Aber andere internationale Prozesse in der Klimapolitik werden dadurch nicht aufgehalten. Der Klimawandel bleibt das größte Menschheitsthema für die nächsten 100 Jahre. Da kommen wir nicht raus.

Das Gespräch führte Christian Wolf.