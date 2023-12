Happy Birthday, Christine Westermann!

Was wäre ein langes Leben ohne Freunde? Ihr "Best Buddy" Jörg Thadeusz hat sofort in unsere Kamera einen Glückwunsch gesprochen. Und noch mehr. Die warmen, herzlichen Worte, die "ultimative Lobhudelei" gibt's im Bonustrack.

Hier ein paar Daten zu Christine Westermann: Geboren in Erfurt am 2. Dezember 1948. Aufgewachsen in Mannheim. Christine hat zwei Schwestern. Abitur 1968, Volontariat beim Mannheimer Morgen, danach Deutsche Journalistenschule München. Ab 1972 arbeitet sie frei für Radio und Fernsehen, moderiert u.a. die ZDF Drehscheibe. 1983 wechselt sie zum WDR. Und hier ist sie nahezu omnipräsent: Aktuelle Stunde, Buchtipps, Montalk. Im ZDF ist sie bis 2019 in der Neuauflage des Literarischen Quartetts zu sehen. Bücher eben, die lassen sie nicht los. Eine Herzensangelegenheit.