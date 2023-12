Düsseldorf: Einzelhändler befürchten Umsatzeinbußen wegen Demos

Viele Einzelhändler in der Düsseldorfer Innenstadt befürchten in dem für sie wichtigen Weihnachtsgeschäft Umsatzeinbußen durch die vielen Demonstrationen, die am Samstag durch die innerstädtischen Straßen ziehen wollen.

Die Industrie- und Handelskammer Düsseldorf unterstreicht die Sorgen der Händler mit einer aktuellen, jedoch nicht repräsentativen Umfrage. Demnach geben vier von fünf Händlern Umsatzverluste an Samstagen von bis zu 30 Prozent an. Die Händler führten das vor allem auf die vielen Demos und Kundgebungen der vergangenen Wochenenden zurück, so die IHK .

IHK : Händler besorgt um Weihnachtsgeschäft

In Zeiten großer Verbraucherverunsicherung und zurückhaltender Konsumlaune sei der Einzelhandel in der Stadt auf ein gutes Weihnachtsgeschäft angewiesen, erklärt Andreas Schmitz, Präsident der IHK Düsseldorf. " Ein drohendes Verkehrschaos und Verunsicherung durch Demonstrationen und Kundgebungen schrecken Kundinnen und Kunden jedoch ab ", konstatiert er.

Viele Besucher kämen deswegen an Samstagen inzwischen nicht mehr nach Düsseldorf, so Schmitz. " An diesem und den kommenden Adventssamstagen muss die Landeshauptstadt daher einen möglichst reibungslosen Verkehrsfluss sicherstellen und für Sicherheit und Sauberkeit rund um die Kundgebungen sorgen ", fordert der IHK -Präsident.

Vier Demos am Samstag geplant

Gleich vier Demonstrationszüge wollen am Samstag durch die Innenstadt ziehen. Eine pro-palästinensische Demo unter dem Motto "Stoppt die Aggression" ist mit 500 Teilnehmern angemeldet und soll auch über ein Stück der Königsallee ziehen.

Sollten deutlich mehr Teilnehmer kommen, werde die Polizei kurzfristig entscheiden, ob der Demozug aus Sicherheitsgründen nicht über die "Kö" ziehen dürfe und am Graf-Adolf-Platz ende, so ein Sprecher. Die Polizei rechnet in jedem Fall mit größeren Verkehrsbehinderungen und appelliert an alle Innenstadt-Besucher, am Samstag nicht mit dem Auto nach Düsseldorf zu kommen.

Gericht bestätigt Polizeiauflagen

Pro-Palästina-Kundgebung in Düsseldorf

Der Anmelder der pro-palästinensischen Demo hat am Freitag erneut mit einem Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht gegen Auflagen der Polizei geklagt. Die Behörde untersagte für Slogans wie "Stoppt den Genozid" und "Kindermörder Israel" erneut, sie zu rufen oder auf Plakaten zu zeigen.

Anders als für die Demo vor zwei Wochen hat das Verwaltungsgericht den Eilantrag der Demo-Anmelder am Freitagnachmittag abgelehnt und die Polizeiauflagen für tragfähig erklärt. Bei Verstößen drohen den Betroffenen Strafanzeigen wegen Volksverhetzung. Ob der Demo-Anmelder gegen die Entscheidung Einspruch einlegt, war am Freitagnachmittag noch unklar.

Über dieses Thema berichtete der WDR am 01.12.2023 auch im Radio auf WDR 2 und im Fernsehen in der "Lokalzeit aus Düsseldorf".