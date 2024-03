Sanktionen gegen israelische Siedler? • Die Außenminister der EU wollen heute Strafen gegen radikale israelische Siedler im Westjordanland auf den Weg bringen. Hintergrund ist die Gewalt gegen Palästinenser - die hat in den letzten Monaten im Westjordanland stark zugenommen. Die Gewalt der Siedler gilt aus Sicht der EU als eines der Hindernisse für eine Friedenslösung im Nahen Osten.

Am Abend hatte außerdem Bundeskanzler Olaf Scholz in Israel an Ministerpräsident Benjamin Netanjahu appelliert, seine Strategie im Gazakrieg zu überdenken. Angesichts der vielen zivilen Opfer stelle sich die Frage, ob das Ziel Israels, die Hamas auszulöschen, auch anders zu erreichen sei.

Weltrecyling-Tag • Der Weltrecyclingtag wurde 2018 ins Leben gerufen, um auf die Bedeutung des Recyclings für die Erhaltung von Primärressourcen und die Sicherung der Zukunft des Planeten aufmerksam zu machen. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland beim Thema Recycling im Mittelfeld. Forscher der FH Münster wollen das ändern und entwickeln Konzepte zum besseren Recyclen von Batterien, Bauabfällen, Holzabfällen und Kunststoffen.

Verkehrsunfallstatistik wird vorgestellt • NRW -Innenminister Herbert Reul stellt die neuen Zahlen am Vormittag vor. Bereits Ende Februar gab es die bundesweiten Zahlen- In denen stand NRW im Bundesvergleich ganz gut da: Im Verhältnis zur Bevölkerung starben weniger Menschen bei Verkehrsunfällen. In NRW waren es 24 Getötete pro Millionen Einwohnern, bundesweit 34.

Prozess wegen verweigerter Impfung • Vor dem Verwaltungsgericht Aachen wird ab heute die Klage eines Soldaten verhandelt. Er hatte die von der Bundeswehr angeordnete Corona-Impfung verweigert und war deshalb entlassen worden. Dagegen wehrt er sich jetzt vor Gericht.