Microsoft siedelt Rechenzentren im Rheinischen Revier an

In den nächsten zwei Jahren will das US-amerikanische Unternehmen Microsoft 3,2 Milliarden Euro investieren. Der Präsident von Microsoft, Brad Smith, kündigte an, die Rechenzentrumskapazitäten im KI-Bereich auszubauen sowie im Cloud Computing. In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Kanzler Olaf Scholz sagte Smith am Donnerstag, dies sei ein wichtiger Tag in der 40-jährigen Geschichte von Microsoft in Deutschland. Auch der Kanzler sprach von einem " guten Tag ". Es sei ein " gutes, ein Mut machendes Investment ".

Investitionen in NRW

Ein Teil der Investitionen soll ins Rheinische Revier gehen. Dort sollen Rechenzentren entstehen, zwei davon im Rhein-Erft-Kreis, in Bedburg und in Bergheim. In Bedburg soll eines an der Ausfahrt der A61 am Gewerbegebiet entstehen und in Bergheim im Gewerbepark Inka :terra nova. Beide Flächen messen 20 Hektar.

Die räumliche Nähe zu Großkunden wie Bayer und RWE könnte laut dpa-Informationen eine Rolle gespielt haben. Ministerpräsident Hendrik Wüst ( CDU ) sagte am Donnerstag in einer Pressekonferenz, er freue sich, dass die Investition ins Rheinische Revier fließen wird und dass das Land diesen Prozess über Jahre begleitet habe. Er kündigte außerdem einen weiteren Ausbau an. Obwohl die Herausforderungen in einem energieintensiven Land wie NRW offensichtlich seien, könne das Rheinische Revier langfristig zum Beispiel für einen gelungenen Strukturwandel werden. Die Ankündigung von Microsoft bewertete er als ein starkes Signal für Deutschland.

Erste Reaktionen aus der Region

Der Bürgermeister von Bergheim, Volker Mießeler, sagte dem WDR, dass ohne ein Rechenzentrum die Digitalisierung nicht funktionieren würde und dass es einen starken Schwung für den Strukturwandel bringen würde: "Wir haben eine Sogwirkung, dass sich dann viele weitere Unternehmen in Bergheim und in der gesamten Region ansiedeln werden, die dann von den Leistungen eines Rechenzenrtums profitieren. Alles das schafft Arbeitsplätze."

Auch von der SPD in NRW gab es erste positive Reaktionen: Der Vorsitzende Achim Post sprach von einem "Quantensprung für den Strukturwandel". Jochen Ott, Vorsitzender der SPD -Fraktion im Landtag, nannte die Investition einen "Meilenstein der industriellen Wende" und lobte die Bundesregierung sowie die Bürgermeister vor Ort. Die Landesregierung habe hingegen zu wenig getan: "Ihr fallen jetzt die Früchte in den Schoß für eine Arbeit, die andere gemacht haben", so Ott. Die Koalition solle jetzt neue Flächen ausweisen, damit das Rheinische Revier zu einem Digitalen Park werden könne.

Über dieses Thema berichten wir auch in der Sendung "Aktuelle Stunde" im Fernsehen und im "Westblick" bei WDR5.

Unsere Quellen:

- Pressekonferenz und -mitteilungen

- WDR-Reporter

- dpa