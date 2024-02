Was die Microsoft-Pläne für den Strukturwandel bedeuten

Auf dem Wochenmarkt in Bedburg ist es am Freitagmittag ruhig. Eine Nachricht sorgt hier aber trotzdem für Aufregung: Alle haben mitbekommen, dass Microsoft ein riesiges Rechenzentrum in der Nachbarschaft plant. Auf fast 20 Hektar nahe der Autobahn soll es stehen und ist damit Teil einer Investition des Tech-Giganten. 3,2 Milliarden Euro will das Unternehmen in Deutschland investieren. Ein großer Teil des Geldes geht in die 25.000-Einwohner-Stadt Bedburg.

Bei einer Umfrage auf dem Marktplatz zeigt sich schnell: Die Bedburger freuen sich über die Pläne. "Man muss mit der Zeit gehen" , sagt eine Frau. Eine andere hofft auf neue Arbeitsplätze in der Region und dass andere Softwarefirmen nachziehen.

Ein jahrelanger Prozess

Bis die Nachricht die Runde machte, sind über zweieinhalb Jahre ins Land gezogen. Eine Zeit, in der Bürgermeister Sascha Solbach viel zu tun hatte: Bebauungs- und Regionalpläne mussten geändert und jede Menge Fragen beantwortet werden. Ein großes Thema ist zum Beispiel die Energieversorgung.

Bürgermeister Sascha Solbach hofft auf viel Innovationskraft durch die Microsoft Ansiedlung