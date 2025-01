WEITERE NACHRICHTEN

TikTok in den USA offline • Heute läuft eine Frist der US -Regierung aus. Damit muss TikTok heute theoretisch aus den amerikanischen App-Stores von Apple und Google verschwinden. US -Präsident Joe Biden will die Umsetzung des Gesetzes zum Eigentümerwechsel bei Tiktok seinem Nachfolger Donald Trump überlassen. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, verwies zur Begründung auf den Zeitfaktor: Die Frist für einen Tiktok-Verkauf läuft heute ab - und Trump wird morgen als nächster Präsident vereidigt.

Köln-Fans vor FC -Spiel gegen HSV in Hamburg attackiert • Vor dem Topspiel in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und dem 1. FC Köln am Abend (1:0) ist es zu schweren Ausschreitungen in der Hansestadt gekommen. Das teilte die Hamburger Polizei mit. Dabei sei es zu einem Angriff mutmaßlicher Anhänger des HSV auf Fans der Kölner vor einer Kneipe im Stadtteil St. Pauli gekommen. Zwischen den Fans des 1. FC Köln und St. Pauli besteht eine Fanfreundschaft. Die Bereitschaftspolizei stellte bei ihrem Einsatz eine Gruppe von rund 200 Hamburger Fans und nahmen die Personalien fest.

Mit selbstgemalten Schildern demonstrierten in Aachen Tausende gegen Rechts

Demonstration gegen Rechtsextremismus in Aachen • Gestern haben in Aachen Tausende Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Gleichzeitig rief ein früheres AfD -Mitglied, das sich heute selbst als Rechtspopulisten bezeichnet, zu einer Demo gegen Linksradikale auf. Statt der angemeldeten 800 Teilnehmer kamen jedoch nur rund 100 Teilnehmer zu der Veranstaltung. Zu der Demo gegen Rechtsextremismus erschienen laut Polizei etwa 7.700 Menschen. Beide Demozüge waren am Samstagnachmittag ungefähr zeitgleich im Aachener Ostviertel gestartet und Richtung Hauptbahnhof gezogen.

Typisierungsaktion für siebenjährigen Jungen aus Gelsenkirchen • Im Sportparadies Gelsenkirchen findet heute eine große Typisierungsaktion für einen krebskranken Jungen statt. So soll ein passender Stammzellenspender für ihn gefunden werden. Der siebenjährige Giuseppe ist an Blutkrebs erkrankt – und zwar an einer Form, die nicht allein mit einer Chemotherapie geheilt werden kann. Er braucht eine passende Stammzellenspende.