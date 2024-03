20 Jahre Nationalpark Eifel mit großem Besucherfest • Schon zwei Jahrzehnte gibt es den Nationalpark Eifel in Schleiden - und heute wird gefeiert. Es gibt nicht nur freien Eintritt in die Erlebnisausstellung "Wildnis(t)räume", sondern auch ein buntes Programm für Jung und Alt am Nationalpark-Zentrum Vogelsang. In dem 110 Quadratkilometer großen Schutzgebiet an der belgischen Grenze leben inzwischen mehr als 11.300 Arten, darunter 2.600 gefährdete Arten, die auf der Roten Liste verzeichnet sind.

Elias Huber aus Deutschland fährt die Strecke am Poppenberghang

Snowboard-Weltcupfinale in Winterberg • Die weltbesten Snowboarder treffen sich an diesem Wochenende in Winterberg - dort findet am Poppenberghang seit gestern der Snowboard-Weltcup statt. Heute Nachmittag startet das Finale im Parallelslalom Team. Das ist am Nachmittag live in der ARD zu verfolgen.

Weitere Themen

Das Nationale Holocaust-Museum in Amsterdam

Holocaust-Museum in Amsterdam wird eröffnet • In Amsterdam wird heute der niederländische König Willem-Alexander das Nationale Holocaust-Museum eröffnen - im Beisein hoher internationaler Staatsvertreter. Die Einrichtung erinnert an die 102.000 Jüdinnen und Juden, die während des Zweiten Weltkriegs aus den Niederlanden deportiert und in den Todeslagern der Nazis ermordet wurden. Die Bundesregierung hat sich an der Finanzierung des Gebäudes beteiligt. Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig ( SPD ) vertritt bei der feierlichen Eröffnung Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und wird dort eine Rede halten.