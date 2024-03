Der Nationalpark Eifel feiert Geburtstag

Zu dem rund 110 Quadratkilometer großen Gebiet gehören ausgedehnte Wälder ebenso wie der Urftstausee und die Dreiborner Hochfläche, ein ehemaliger Truppenübungsplatz.

Die Wildkatze lebt auch im Nationalpark Eifel

Der Nationalpark Eifel ist ein Entwicklungsnationalpark. Das bedeutet, dass der Mensch in den ersten 30 Jahren noch eingreifen darf in die Entwicklung der Natur. Danach soll sie auf dem Großteil der Fläche sich selbst überlassen werden. In der Vergangenheit wurden unter anderem Fichten gefällt und Buchen gepflanzt, um die Entwicklung zu einem Laubmischwald zu fördern.

Nationalpark als Markenzeichen einer Region

Bei seiner Gründung vor 20 Jahren gab es auch kritische Stimmen. Anwohner fürchteten, dass Wanderwege gesperrt werden könnten. Land- und Forstwirte befürchteten eine Ausbreitung des Borkenkäfers und Schaden durch Wild, da im Schutzgebiet nicht gejagt werden darf.

Ein Ranger wandert mit Touristen durch den Nationalpark

Doch Bürgerbefragungen zeigen, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung wächst. Das liegt auch daran, dass der Tourismus für viele in der Eifel eine wichtige Einnahmequelle ist, und der Nationalpark ein beliebtes Ausflugsziel, auch bei ausländischen Touristen. Bei einer Umfrage wählten sie ihn auf Platz 40 der beliebtesten deutschen Reiseziele.

Buntes Programm zum Jubiläum

All das soll in diesem Jahr gefeiert werden. Den Auftakt macht ein großes Jubiläumsfest am kommenden Sonntag im Nationalpark-Zentrum auf dem Gelände der ehemaligen NS-Ordensburg Vogelsang.

Von 10 bis 17 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein buntes Programm. Auch der Eintritt in die Erlebnisausstellung " Wildnis(t)räume " ist an diesem Tag frei.

Unsere Quellen:

Nationalpark Eifel

Reporterin vor Ort

Über dieses Thema berichtet der WDR am 07.03.2024 auch im Fernsehen in der WDR Lokalzeit aus Aachen und im Radio auf WDR 2.