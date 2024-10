Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 34-Jährigen, den Zielfahnder des Landeskriminalamtes im Juli in Belgien vorläufig festgenommen hatten – rund vier Monate nach den tödlichen Schüssen.

Zweiter Tatverdächtiger weiterhin gesucht

" Es ist Anklage erhoben worden ", sagte ein Sprecher des Bielefelder Landgerichtes. Wann der Prozess gegen den 34-Jährigen beginnt, stehe noch nicht fest. Ein zweiter Tatverdächtiger aus Bielefeld wird weiterhin gesucht.

Die beiden Männer stehen im Verdacht, den 38-Jährigen Profiboxer im März vor einem Geschäft in der Bielefelder Fußgängerzone erschossen zu haben. Nimani hatte zuvor in der Nähe sein Auto geparkt und war dann zu Fuß in Richtung des späteren Tatorts gegangen.

Schneller Verdacht

Die beiden Männer gerieten zeitnah in den Fokus der Ermittler. Noch in der Tatnacht wurden deren Wohnungen durchsucht, wenig später dann noch andere in Bielefeld. Die mutmaßlichen Täter konnten aber nicht festgenommen werden. Die Polizei warnte in einer Pressemitteilung, dass die beiden Männer bewaffnet sein könnten.

Wer war Besar Nimani?

Bei dem Toten handelte es sich um den ehemaligen Profiboxer Besar Nimani. Er soll sein Auto am 9. März gegen 18 Uhr im Bereich der Obernstraße geparkt haben, als plötzlich auf ihn geschossen wurde.

Laut Polizei sollen die beiden Tatverdächtigen auf den 38-Jährigen gewartet haben. Sie hätten dann eine Vielzahl von Schüssen abgegeben und waren geflüchtet.

"Multiple Schussverletzungen"

Die Obduktion des Verstorbenen ergab, dass Nimani aufgrund von mehreren Schussverletzungen starb. Die Hauptverletzungen waren im Brustbereich.

Die Spurensicherung untersuchte den Tatort in der Bielefelder Innenstadt

An seiner Beisetzung nahmen Medienberichten zufolge etwa 1.000 Menschen teil – Familie, Angehörige und Freunde aus ganz Deutschland.

Fühlte sich das Opfer verfolgt?

Die tödlichen Schüsse auf den ehemaligen Boxer waren im März auch Thema im Innenausschuss des NRW-Landtags. Einem Bericht der Landesregierung zufolge hatte Nimani im Februar Anzeige wegen Stalkings gestellt.

Zu einer Vernehmung bei der Polizei Bielefeld war der 38-Jährige ohne Begründung nicht erschienen. Eine erneute Vorladung am 11. März konnte er dann nicht mehr wahrnehmen, weil er zwei Tage vorher erschossen wurde.

Bezug zu organisierter Kriminalität?

Ob seine Anzeige und die Tat zusammenhängen, wird noch ermittelt. Ob Opfer und oder Täter einen Bezug zur organisierten Kriminalität oder zum Rockermilieu haben und ob dies bei der Tat eine Rolle gespielt hat, wollten die Ermittler bisher nicht sagen.

Besar Nimani war unter anderem Europameister im Boxverband IBF , von dem er auch den Titel des Internationalen Deutschen Meisters im Halbmittelgewicht trug. Während dieser Zeit geriet er mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt.

Nimani wurde bereits 2013 angeschossen

Nimani nach seinem Sieg gegen Ferenc Albert im August 2014

Im Jahr 2013 wurde Nimani schon einmal in der Bielefelder Innenstadt angeschossen, nachdem er mit mehreren Männern in Streit geraten war. Damals soll es um eine Schutzgelderpressung gegangen sein.

Ein halbes Jahr zuvor war der Kosovo-Albaner zu einer Geldstrafe wegen Körperverletzung verurteilt worden. Auch dabei spielte nach Aussage Nimanis Schutzgeld eine Rolle.