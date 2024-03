Oscar-Verleihung: Hund Messi muss leider draußen bleiben

Filmhund Messi ist Border Collie - eine Rasse, die nachweislich äußerst intelligent ist. Er spielt als "Snoop" neben Sandra Hüller in dem für fünf Oscars nominierten Film "Anatomie eines Falls". Seine Performance: Oscar-reif. Die Feinfühligkeit, mit der er als Blindenhund auf den Sohn der Filmfamilie eingeht. Der Blick, mit dem er sein totes Herrchen betrauert - Messi könnte Eisberge zum Schmelzen bringen.

Konkurrenz für die Hollywood-Prominenz

Für eine wichtige Szene wurde monatelang trainiert, nämlich täuschend echt halbtot zu erscheinen - mit einer seitlich aus dem Mund hängenden Zunge und nach hinten gerollten Augen. Zuschauer denken sofort, das Tier sei tot. Erschreckend echt, dieser Vollprofi. Und deswegen hat Messi in Hollywood eine prominente Fangemeinde - aber auch Feinde.

Gerüchte über Einfluss auf die Jury

Das Branchenmagazin "Variety" bezeichnet den Hund als Shooting-Star, der die Herzen fast aller anwesenden Nominierten beim Oscar-Lunch gestohlen habe: Ryan Gosling, America Ferrera und Sängerin Billie Eilish seien sehr angetan von Messi gewesen. Wenig später kolportierte der "Hollywood Reporter": Messi darf nicht bei der Oscar-Verleihung dabei sein. Denn der hübsche Hund habe in den vergangenen Wochen mit seiner Anwesenheit in Hollywood Einfluss auf das Abstimmungsverhalten für die Oscars gehabt - und vor allem zu viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, was anwesende Stars in den Hintergrund gedrängt habe.

Border Colllie "Messi" wurde in Cannes mit dem "Palm Dog Award" ausgezeichnet - bei der Verleihung vertrat ihn Border Collie "Stan"

Cannes attestiert Star-Potenzial

Die Franzosen sind da großzügiger: Beim Filmfestival in Cannes unterstellte man Messi nichts dergleichen. Dort wurde dem Border Collie - wie auch schon anderen vierbeinigen Kollegen vor ihm - für seine Rolle als "Snoop" der Preis "Palm Dog" als bester Filmhund verliehen. Denn Messi spiele eine wesentliche Rolle in der Handlung und beeindruckte die Jury besonders mit der dramatischen Szene, in der er überzeugend Krankheit vortäuschte, erklärten die Organisatoren des Wettbewerbs. "Messi hat das Zeug zu einem großen Star."

Oscar-Sieger stehen in der Nacht zu Montag fest

Wenn in der Nacht zu Montag, kurz nach Mitternacht, die Oscars vergeben werden, haben Hauptdarstellerin Sandra Hüller und die französische Regisseurin Justine Triet gute Chancen auf die begehrte Trophäe. Das Gerichtsdrama ist zudem für Schnitt, Drehbuch und als bester Film nominiert. Gäbe es bei den Academy Awards eine Sparte „Beste tierische Leistung“, dann wäre Messi bestimmt unter den Anwärtern.