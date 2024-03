Es ist Zeit für einen deutschen Ramadan | MEINUNG

Als ich vor zwei Wochen noch in Ägypten war, standen an den Straßen schon große beleuchtete Laternen. In den Gassen waren Girlanden aufgehängt. Geschäfte hatten Deko und speziellen Süßkram im Angebot. Und überall war die Vorfreude auf den Fastenmonat zu spüren.

Zurück in Deutschland habe ich dann mal verstärkt darauf geachtet. Ist Ramadan ein Thema, ist Ramadan sichtbar? So gut wie gar nicht - bislang mein Fazit. Und das, obwohl der Ramadan für Millionen von Menschen hier in Deutschland eine sehr besondere, festliche - wenn nicht die schönste - Zeit ist im Jahr.

Ramadan-Beleuchtung in Innenstädten - ein bisschen Sichtbarkeit

Als längst überfälliges Zeichen kommentieren viele Musliminnen und Muslime so auch die Beleuchtung in Frankfurt. Eine Bekannte von mir schreibt bei Instagram: " Ich kann jetzt meinen Neffen und Nichten sagen: 'Schaut mal, die Stadt Frankfurt hat zur Feier von Ramadan Lichter und Schmuck aufgehängt.' Wisst ihr, was das für junge Menschen bedeutet? " Repräsentation, Wertschätzung, zumindest ein bisschen das Gefühl, wahrgenommen zu werden.

Wie kaum anders zu erwarten, gibt das Thema manch anderen aber Anlass für Spott und Abwertung. " Widerlich !", schreibt eine Frau. " Ich bin entsetzt !", kommentiert ein Mann. Ein anderer: " Die Frage ist, ob man das so prominent machen muss ." Jetzt bin ich entsetzt.

"Wollen diese Leute tatsächlich, dass Musliminnen und Muslime ihre Feste hier in Deutschland bitte nur still und heimlich feiern, fernab der Augen der Mehrheitsgesellschaft?" Kolumnistin Caro Wißing

Mir kommt das Wort "Hinterhofmoscheen" in den Sinn. Gleiches Konzept. Genauso diskriminierend.

Der Ramadan gehört zu Deutschland

Aber diese Haltung begegnet mir leider öfter. Weil ich bald selbst zu einem Fastenbrechen bei Freunden eingeladen bin, frage ich im Supermarkt zwei Verkäuferinnen, ob sie Süßigkeiten in Ramadan-Verpackung haben. Ich kenne das aus arabischen Ländern. Marken wie Rocher oder Kinder oder KitKat haben zu dieser Zeit Schokolade in Halbmond- oder Laternen-Schachteln im Sortiment. Die Verkäuferinnen gucken mich mit großen Augen an. " Nee, sowas haben wir nicht. " Als ich weitergehe in den nächsten Gang, kann ich hören, wie die eine Verkäuferin sagt: " Ramadan-Süßigkeiten - ja wo kommen wir denn da hin? "

Ich ärgere mich im Nachhinein, sie nicht konfrontiert zu haben: Ja, wo kommen wir denn da hin, wenn wir auch muslimische Feste sichtbar machen? Vielleicht hin zu einer Gesellschaft, die den Satz "Der Islam gehört zu Deutschland" nicht nur als Lippenbekenntnis begreift, sondern auch mit Leben füllt?