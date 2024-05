Zusammengestellt von Catharina Coblenz und Nina Giaramita aus dem WDR Newsroom.

THEMA DES TAGES

Pfingstwochenende startet mit Unwettern • Heute beginnt das lange Pfingstwochenende. Viele freuen sich auf die freien Tage, doch das sommerliche Wetter der letzten Tage ist erstmal vorbei.

Erwartet werden heute zum Teil unwetterartige Regenfälle. Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Unwetterwarnung für den Südwesten NRWs herausgegeben. Die Prognose des WDR-Wetterstudios: Zwischen Eifel, Selfkant und Kölner Bucht zieht bis gegen Mittag Regen herein. Straßen, Keller und Unterführungen könnten in der Folge überflutet werden. Außerdem besteht Hochwassergefahr an kleinen Flüssen und Bächen - vor allem bei Erft, Rur und den Nebenflüssen könnten die Pegel innerhalb kürzester Zeit stark ansteigen.

Wer das Pfingstwochenende für einen Kurzurlaub nutzen will, muss sich auf volle Straßen einstellen: Der Freitag vor Pfingsten ist generell der staureichste Tag des Jahres.

Wer zu Hause bleibt und es sich trotz des schlechten Wetters nicht nehmen lassen will, einen Ausflug in der Region zu machen, findet hier ein paar Tipps für Festivals an den Pfingsttagen in NRW: