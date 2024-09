Zusammengestellt von Katja Goebel und Simone Maurer aus dem WDR Newsroom.

THEMA DES TAGES

Glanzvolles Finale bei den Paralympics • Am Abend sind die Paralympics in Paris mit einer dreistündigen bunten Abschlussfeier zu Ende gegangen. Rund 64.000 Zuschauer erlebten das Spektakel bei strömenden Regen im Stade de France. " Die Sportlerinnen und Sportler haben einmalige Erlebnisse geschaffen. Wir können zufrieden sein. Wir sind stolz auf das Erreichte ", freute sich Friedhelm Julius Beucher, Chef des Deutschen Behindertensportverbandes. Das deutsche Team holte zehnmal Gold, 14-mal Silber und 25-mal Bronze und landete auf Platz elf im Medaillenspiegel - hinter China, Großbritannien und den USA auf den ersten drei Plätzen. Und auch das Publikum feierte die Athleten gebührend. 2,4 Millionen Eintrittskarten wurden verkauft.

Zu der historisch geringen Ausbeute von zehn Goldmedaillen sagte DBS-Präsident Beucher: "I ch habe viele verpasste Goldmedaillen im Hundertstel- und Tausendstelbereich gesehen. Wer hier Zweiter, Dritter oder Vierter geworden ist, kann bei den nächsten Spielen auch auf dem so wichtigen obersten Treppchen stehen ."

Sportlich sorgte zum Abschluss die Entscheidung gegen Marathon-Läuferin Elena Congost für Unmut. Die sehbehinderte Spanierin kam gestern mit ihrem Guide als Dritte ins Ziel, wurde aber disqualifiziert, weil sie zwei Meter vor dem Ziel kurz das elastische Band, mit dem sie und ihr Guide verbunden sind, losgelassen hatte. Ein Regelverstoß - und für Congost eine Tragödie.

WEITERE NACHRICHTEN

Staatsschutz ermittelt nach mutmaßlicher Gruppenvergewaltigung • Das Opfer war laut Staatsanwaltschaft ein 30-jähriger Flüchtling aus dem Iran. Er war am Samstagabend in Iserlohn in der Nähe einer früheren Brauerei verletzt aufgefunden worden. Vier Männer wurden laut Staatsanwaltschaft festgenommen, nach zwei weiteren werde gesucht. Die Ermittler sagen, dass ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann.