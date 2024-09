Nach Witzen über Para-Sportler: Sender streicht Show mit Luke Mockridge

Was ist passiert? Die Paralympics in Paris enden gerade, da sorgt ein Video mit Comedian Luke Mockridge für große Empörung. Das Video zeigt ihn im Podcast "Die Deutschen". Dort tauschen sich die beiden Hosts mit Mockridge über Para-Atlethten aus. Beim lustigen Geplänkel über die behinderten Sportler fasst der 35-Jährige den olympischen Wettbewerb der Schwimmer unter anderem so zusammen: " Es gibt Menschen ohne Beine und Arme, die wirft man in ein Becken - und wer als Letzter ertrinkt, der hat halt gewonnen. " Seine Gastgeber finden das so lustig, dass sie gleich mit in die Häme einsteigen und sich vor Lachen dabei in ihren Sesseln biegen.

"Menschenverachtend und widerlich"

Parasportlerin Kristina Vogel

Das Video wurde zwar schon Mitte August veröffentlicht, doch für Diskussionen sorgte es erst richtig, als sich Parasportlerin Kristina Vogel dazu äußerte. Die ehemalige Bahnradfahrerin, die seit einem Unfall 2016 selbst im Rollstuhl sitzt, kommentierte in den sozialen Netzwerken die Aussagen und bezeichnete sie als menschenverachtend und widerlich.