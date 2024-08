Guten Morgen, NRW!

"Vom Land auf den Teller": Wie ackert der Westen? • Wie geht es den Bauern in NRW? Quer durch die WDR-Programme ist das ab heute das große Thema. Wir zeigen Bauernhöfe mit besonderen Ideen und Innovationen beim Tierschutz in der Landwirtschaft. Vorgestellt werden "Ställe der Zukunft". Und wir fragen nach: Was ist nach den Bauernprotesten passiert? Ist die Förderung von EU -Agrarbetrieben sinnvoll und richtig?

Explosion im Düsseldorfer Hafen: Polizei ermittelt in Richtung Mocro-Mafia • In der Nacht zu Montag hat es im Düsseldorfer Hafen eine Explosion vor der Eingangstür eines Wohngebäudes gegeben. Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand. Die Bewohner des Hauses konnten noch in der Nacht in ihre Wohnungen zurück kehren. Die Kriminalpolizei ermittelt, ob die niederländische Mocro-Mafia hinter der Tat stecken könnte. In den letzten Wochen gab es in verschiedenen Städten immer wieder Explosionen dieser Art.

Ukraine will Pufferzone in Kursk schaffen • Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich erstmals klar zur militärischen Offensive seines Landes in der russischen Region Kursk geäußert. In seiner abendlichen Videoansprache sagte er, Ziel sei es, eine Pufferzone zu schaffen, um den Beschuss der Ukraine von Kursk aus zu unterbinden. Die ukrainische Armee geht seit etwa zwei Wochen auf russischem Gebiet in die Gegenoffensive. Unterdessen hat Russland Geheimverhandlungen mit der Ukraine - und ihr Scheitern - dementiert.