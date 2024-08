Faeser will mehr KI und weniger Datenschutz für Terrorfahnder

Nicht nur Zehntausende "Swifties" waren geschockt, als vergangene Woche die drei geplanten Konzerte des US -Megastarts Taylor Swift in Wien abgesagt werden mussten. Grund war ein offenbar geplanter Terroranschlag, der nach Angaben der Polizei in letzter Minute vereitelt werden konnte. Der 19-jährige Hauptverdächtige - ein Österreicher mit nordmazedonischen Wurzeln - gilt als IS -Sympathisant. Mittlerweile hat er sein anfängliches Geständnis, ein Blutbad anrichten zu wollen, allerdings zurückgezogen.