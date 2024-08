Zu der Explosion war es in der Nacht zu Montag gekommen. Nach ersten Informationen der Feuerwehr ereignete sie sich vor der Eingangstür zu einem Wohngebäude, in dem sich unter anderem auch ein Restaurant befindet. Rund um die Tür seien deutliche Schmauchspuren erkennbar gewesen, berichtet ein Reporter von vor Ort. Zu einem Brand soll es nach der Detonation aber nicht gekommen sein.

Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt. Die Bewohner des Hauses konnten noch in der Nacht zurück in ihre Wohnungen. Die Polizei hat den Bereich weiträumig abgesperrt und sichert Spuren am Tatort. Bei dem Einsatz kam auch ein Hubschrauber der Polizei zum Einsatz. Die Ermittler prüfen nun, ob hinter der Tat die niederländische Mocro-Mafia stecken könnte, so ein Polizeisprecher auf Anfrage des WDR. In der Vergangenheit gab es bereits mehrere Explosionen vor Gebäuden in verschiedenen Städten.