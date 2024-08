Schulstart in NRW: Große Pläne, wenig Personal

Seit Langem schneiden Schülerinnen und Schüler in Deutschland bei der PISA -Studie nur mäßig ab. Häufig hapert es schon bei den Grundkompetenzen wie Lesen, Schreiben, Mathematik.

Vor dem Start des neuen Schuljahres hat NRW -Schulministerin Dorothee Feller ( CDU ) am Donnerstag verschiedene Neuerungen angekündigt, die das Können vor allem von Grundschulkindern verbessern sollen:

Der Unterricht in den Fächern Deutsch und Mathematik wird um jeweils eine Stunde pro Woche erweitert. Das bedeutet für die ersten bis vierten Klassen sechs Stunden Deutsch und fünf bis sechs Stunden Mathematik pro Woche. Weil dazu noch die Ausbildungsordnung geändert werden muss, startet das Ganze aber frühestens im 2. Schulhalbjahr.

Um die oft mangelhafte Sprachfähigkeit vieler Grundschüler zu verbessern, plant Feller ein " Screening "-Programm, das etwa ab Oktober starten soll: Alle Erstklässler des nächsten Schuljahres sollen mit der Anmeldung an eine Grundschule einen Test machen. Die sprachlichen Fähigkeiten und Defizite werden ausgewertet, Eltern erhalten dann das Ergebnis der Analyse, dazu "passgenaue Übungen ". Ab Herbst 2025 soll das Programm allen Grundschulen kostenfrei auch digital zur Verfügung stehen.

Sprachdefizite bei Schulstart

Der große Haken bislang: Eigentlich plant die Schulministerin, die Ergebnisse des Screenings an die Kita des jeweiligen Kindes weiterzuleiten, damit dem Kind dort gezielt geholfen werden kann. Aus rechtlichen Gründen aber sei eine solche Übermittlung bisher nicht möglich. Man arbeite an einer Lösung, sagte Feller am Donnerstag vage. Solange appelliere sie an die Eltern, die zur Verfügung gestellten Übungen selber zu nutzen.