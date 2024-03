Die Karwoche beginnt • Mit dem heutigen Palmsonntag beginnt die Karwoche und damit die Vorbereitung auf Ostern. In dieser Woche erinnern Christen an den Leidensweg von Jesus Christus und die Kreuzigung am Karfreitag. Mit gesegneten Palmzweigen ziehen an diesem Sonntag vielerorts Gottesdienstgemeinden durch die Straßen in die Kirche. Auch in NRW sind Prozessionen geplant. In vielen Kirchen liegen nach dem Palmsonntags­Gottesdienst noch gesegnete Palmzweige zum Mitnehmen aus.