Germanwings: Absturz-Opfer bleiben unvergessen

Zum neunten Jahrestag gedenken viele Menschen unter anderem in der Stadt Haltern am See den Opfern der Flugtragödie. 16 Schülerinnen und Schüler, sowie zwei Lehrerinnen des Halterner Gymnasiums waren an Bord des Fluges von Barcelona nach Düsseldorf. Doch hier kam die Maschine nicht an.

Spätestens wenn alle draußen stehen, wird der Schrecken des Absturzes wieder sehr präsent. Ulrich Wessel, Schulleiter Joseph-König-Gymnasium

Die mehr als 1.000 Schüler und Lehrer des Gymnasiums werden am ersten Tag nach den Osterferien auf dem Schulhof vor der stählernen Gedenktafel zusammenkommen. Hier wollen sie die Namen der beim Absturz getöteten Schülerinnen und Schüler, sowie der beiden Lehrerinnen verlesen.

Gymnasium hält an Austausch fest

Die Gedenkstätte in den französischen Alpen

Erst vor wenigen Tagen war wieder ein Kurs der Halterner Schule zu Besuch bei der Partnerschule in Spanien. So wie die Gruppe im März 2015. Seit vielen Jahren pflegt das Joseph-König-Gymnasium den internationalen Austausch, auch mit Schulen in anderen Ländern. Sie ist als "Europaschule" zertifiziert.

Glocken läuten zur Absturzzeit

Zum Jahrestag läuten pünktlich um 10:41 Uhr die Kirchenglocken in der Stadt. Es ist die Zeit, zu der die Germanwings-Maschine einst in die südfranzösischen Alpen prallte. Menschen halten dann erfahrungsgemäß inne. Trauernde legen Blumen und Kerzen vor den beiden Gedenkstätten nieder.

Klage gegen Luftfahrtbundesamt

Unterdessen dauert die rechtliche Aufarbeitung der Tragödie weiter an. Hinterbliebene klagen gegen das Luftfahrtbundesamt. Sie sagen, die Behörde hätte den Co-Piloten der Maschine aufgrund einer schwerwiegenden psychischen Erkrankung nicht für den Flugbetrieb zulassen dürfen. Laut Ermittlungen hatte der Mann die Maschine bewusst zum Absturz gebracht.

Aufarbeitung dauert an

Eltern, Geschwister und weitere Angehörige der Absturzopfer treffen sich weiterhin einmal im Monat. In Gesprächen geben sie sich gegenseitig Halt und Zuversicht.

Außerdem ist in Haltern das Lea Drüppel Theater entstanden. Es erinnert unter anderem an die damals 16-jährige Lea, die mit an Bord des Fluges war. Ihre Mutter Anne und viele Mitstreiter haben ein ehemaliges Kino zur Kleinkunstbühne umgebaut.

