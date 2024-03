Pläne Köln, Anschlag Moskau: Wer ist der IS-Ableger "Provinz Khorasan"?

Schon im Sommer 2023 hatte der Generalbundesanwalt sieben Männer aus Tadschikistan und Kirgisistan in NRW verhaften lassen, unter anderem in Düsseldorf, Gelsenkirchen und im Kreis Warendorf. Sie sollen hier eine terroristische Vereinigung gegründet und den ISPK unterstützt haben. Konkrete Anschlagspläne sollen die Männer noch nicht gehabt haben, sie sollen aber bereits potentielle Ziele ausgespäht haben. Außerdem sollen sie versucht haben, sich Waffen zu besorgen. Offenbar gab es also eine oder mehrere aktive Terrorzellen in Nordrhein-Westfalen.

Wie kamen die Männer nach NRW?

Die Sicherheitsbehörden vermuten, dass die Männer ursprünglich in der Ukraine aktiv waren und dann - nach Ausbruch des Krieges - im Frühjahr 2022 nach Deutschland gekommen sind und sich hier zu einer terroristischen Vereinigung zusammengeschlossen haben. Schon vor einem Jahr hatte der Chef des Verfassungsschutzes vor einem Erstarken der Gruppe ISPK in Deutschland gewarnt. Erst in dieser Woche sind zwei Afghanen in Gera in Thüringen festgenommen worden, die einen Anschlag in Stockholm geplant haben sollen. Terrorverdächtige waren zuletzt auch in Wien und den Niederlanden festgenommen worden. Offenbar gibt es also ein europaweites Netzwerk.

Bald ist EM - wie groß ist die Gefahr?

NRW wird beim Fußball-Europameisterschaft eine zentrale Rolle spielen. Allein 20 von 51 Spielen finden hier statt, außerdem werden fünf Manschaften ihr Quartier in NRW aufschlagen. Innenminister Reul hat erst kürzlich im Innenausschuss des Landtags berichtet, dass die Terrorgefahr durch Islamisten sehr hoch sei und dabei auch explizit den ISPK genannt. Die Gruppe rekrutiere Einzeltäter oder Kleingruppen, die dann gegen sogenannte weiche Ziele, also zum Beispiel Großveranstaltungen, eingesetzt würden. Dazu zählten auch Sporteignisse wie eine Europameisterschaft. Der Anschlag jetzt in Moskau passt in dieses Muster.