Zusammengestellt von Nina Magoley und Sabine Schmitt aus dem WDR Newsroom.

Thema des Tages

Warnstreiks bei der Bahn und an Flughäfen • Eine ganze Reihe von Warnstreiks wird sich heute wohl auf den Verkehr auswirken. Am frühen Morgen hat der GDL-Streik im Pernsonenverkehr der Deutschen Bahn angefangen. Privatbahnen wie National Express oder die Rhein-Ruhr-Bahn fahren zwar - allerdings nur, falls die Stellwerke nicht auch vom Streik betroffen sind. Außerdem arbeitet das Bodenpersonal der Lufthansa bis Samstagmorgen nicht. Und: An einigen Flughäfen streikt zudem das Sicherheitspersonal - etwa in Düsseldorf und Köln-Bonn.

Stau vor den Check-In-Schaltern in Düsseldorf

Am Düsseldorfer Flughafen gibt es deshalb am frühen Morgen schon eine lange Schlange. Laut Verdi liegt das daran, dass es Rückstau gibt bei den Sicherheitskontrollen. Das berichtete eine WDR-Reporterin von Ort. Die Gewerkschaft Verdi will vor der nächsten Tarifrunde den Druck auf die Fluggesellschaft erhöhen. Die ist nächste Woche.