Bahnstreik ab Donnerstag im Personenverkehr für 35 Stunden

Pendler und Reisende müssen in dieser Woche viel Geduld aufbringen. Außer bei der Lufthansa und in vielen Betrieben des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in NRW streiken auch zahlreiche Lokführer und andere Beschäftigte der Deutschen Bahn.

GDL-Streik für 35 Stunden

Claus Weselsky, GDL-Chef

Der am Donnerstag um 2 Uhr beginnende Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL ist für 35 Stunden angesetzt. Das teilte GDL-Chef Claus Weselsky am Montag mit.

Bereits ab Mittwoch 18 Uhr wird der Güterverkehr für 35 Stunden bestreikt. Die GDL will damit eine Arbeitszeitverkürzung von 38 auf 35 Stunden pro Woche erzwingen.

" Dieser Streik wird insgesamt 35 Stunden lang sein. 35 Stunden deshalb, damit jeder in der Republik merkt, worum es uns geht: nämlich um die 35-Stunden-Woche ", sagte Weselsky.

Etwas mehr Verkehr auf den Autobahnen erwartet

Auf den Straßen wird man den Bahnstreik wohl auch zu spüren bekommen. Statt der klassischen Stauspitzen am Morgen und am Nachmittag könnte es den ganzen Tag über zu viel Verkehr auf den Autobahnen kommen, heißt es aus dem WDR-Verkehrsstudio. Voller als üblich dürfte es vor allem am Freitag sein.