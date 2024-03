"Noch so ein Jahr on top, immer noch mehr Menschen obendrauf, wird uns an die Grenzen dessen bringen, was überhaupt noch geht", sagte Wüst am Dienstag in der ARD -Sendung "Maischberger".

Nach dem großen Flüchtlingszugang 2023 sei davon auszugehen, dass es auch dieses Jahr so weitergehe. " Aber unsere Systeme ächzen ", sagte der CDU -Politiker.

"Knapp die Hälfte der Menschen, die zu uns kommen, haben kein dauerhaftes Recht, hier zu sein." NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst

Auf die Frage, ob er die von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) vorgeschlagene Obergrenze von 60 000 Flüchtlinge pro Jahr für richtig halte, sagte Wüst: " Ich glaube, das ist eine Zahl, die sich an dem orientiert, was wir hier verarbeitet kriegen. "

329.000 Erstanträge auf Asyl

In Deutschland stellten im Jahr 2023 rund 329.000 Menschen einen Erstantrag auf Asyl – etwa 50 Prozent mehr als 2022. Die mehr als eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine, die seit Kriegsbeginn Ende Februar 2022 nach Deutschland kamen, sind darin nicht erfasst, da sie kein Asyl beantragen müssen.